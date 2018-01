Ricardo Gomes procura um artilheiro O técnico da seleção brasileira Sub-23, Ricardo Gomes, está à procura de um atacante que consiga ter presença de área e precisão nas finalizações das jogadas. E essa foi uma de suas principais observações, após a disputa do Torneio Internacional do Catar, entre os dias 14 e 24, em que o Brasil terminou na terceira posição. Em entrevista à Agência Estado, o treinador reconheceu que a sua equipe possui falhas defensivas, mas mostrou-se despreocupado quanto ao meio-de-campo. Ricardo Gomes ressaltou o fato de os atletas estarem apenas no início da preparação com um dos fatores para as dificuldades de desempenho no Catar. Outro destaque feito pelo treinador foi o pouco tempo que terá para preparar o time para a disputa do torneio Pré-olímpico dos Jogos de Atenas, em janeiro de 2004, no Chile. Por isso, pretende solicitar que o Brasil participe dos Jogos Pan-Americanos de 2003, em São Domingos, em agosto, com jogadores do Sub-23. Agência Estado - Como foi a primeira experiência como técnico de seleção brasileira? Ricardo Gomes - Em qualquer seleção sempre sofreremos uma pressão muito grande. Até porque, é uma tremenda responsabilidade trabalhar com os melhores jogadores do mundo. Mas o importante foi manter o equilíbrio nas diversas situações. Pude aprender muito e acumular experiências, além de informação. Sou muito observador. AE - Quais foram os fatos mais marcantes nesta primeira experiência como técnico? Ricardo Gomes - O empate contra o Egito, nosso terceiro adversário, me marcou muito. Mas, sem dúvida, a virada contra a Alemanha na disputa do terceiro lugar foi sensacional. Conseguimos mostrar espírito de grupo, vontade e tivemos o equilíbrio necessário para sair de um placar adverso de dois gols, contra uma Alemanha, que não é qualquer um time. E até poderíamos ter dado uma goleada histórica. AE - E uma frustração? Ricardo Gomes - Não ter sido o campeão, claro! AE - Quanto aos problemas táticos, o que pode ser observado? Ricardo Gomes - Estou tranqüilo quanto ao meio-de-campo, porque tenho várias opções. Possuímos vários atletas com potencialidades. Mas precisaremos resolver alguns problemas de defesa. Além disso, estou à procura de um homem de frente, onde temos somente uma ou duas opções. Preciso de alguém finalizador, com forte presença de área. AE - Algum atleta decepcionou? Ricardo Gomes - Precisamos considerar que atuamos contra jogadores com ritmo, porque estão em meio de temporada. Nós mal começamos. Não poderia exigir que o Kaká atuasse como no Campeonato Brasileiro. Tenho que compreender isso, mas ele foi bem. O Júlio Baptista, Fernando, Paulinho e Andrezinho foram atletas que começaram mal e foram se acertando. AE - Um dos problemas futuros, a exemplo da seleção principal, é a escassez de tempo. Como resolver isto? Ricardo Gomes - É uma realidade e não posso mudar. Sei que terei sempre dois dias com os jogadores e, por isso, pretendo fazer o menor número possível de experiências. Devo trabalhar com um universo entre 30 e 40 atletas. Mas espero ter o grupo para a Copa Ouro, nos Estados Unidos, e até no Pan-Americano, que estou torcendo para participarmos. AE - Como foi a reunião de hoje com o coordenador-técnico da seleção principal, Zagallo? Ricardo Gomes - Entreguei um relatório a ele. Mostrei minhas primeiras impressões e perspectivas futuras. E também falei sobre alguns atletas que, com certeza, poderão atuar na equipe principal.