Ricardo Gomes quer atenção com Egito O técnico Ricardo Gomes comentou que a seleção do Egito, adversária de segunda-feira da equipe brasileira pelo Torneio Internacional do Catar, tem características do futebol sul-americano e será um teste importante na preparação da seleção sub-23 para a competição pré-olímpica. A partida começa às 12h30, com transmissão do SBT. O Brasil estreou com um empate por 1 a 1 contra a Noruega e depois venceu a República Checa por 2 a 0.