Ricardo Gomes repete escalação contra Chile O técnico Ricardo Gomes resolveu manter a mesma equipe que iniciou o jogo contra a Argentina, para a partida de logo mais às 23h10 desta sexta-feira diante do Chile, no estádio Salsalito, em Viña del Mar, válido pela segunda rodada do quadrangular final do Pré-Olímpico. Os cortados do banco de reservas são Nilmar e Rodolfo. Entre as visitas ilustres presentes no estádio está o ex-jogador chileno Don Elias Figueroa.