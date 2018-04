Ricardo Gomes repete formação em treino do São Paulo

O técnico Ricardo Gomes comandou, na manhã desta terça-feira, mais um treino visando dar entrosamento e ritmo ao time que se prepara para estrear no Campeonato Paulista no próximo domingo, contra a Portuguesa, no Morumbi. E, pelo que mostrou na atividade, já definiu a escalação titular da equipe.

Em um treinamento de ataque contra defesa, realizado no Centro de Treinamento da Barra Funda, o treinador repetiu o mesmo time que escalou no coletivo que dirigiu no último domingo. O comandante voltou a armar a equipe no esquema 4-4-2, descartando o 3-5-2 utilizado na temporada passada, com a seguinte formação: Rogério Ceni; Jean, Miranda, André Dias e Jorge Wagner; Richarlyson, Léo Lima, Hernanes e Marcelinho Paraíba; Washington e Dagoberto.

Na atividade, Marcelinho Paraíba, Dagoberto e Washington testaram a formação defensiva que tinha os também titulares Jean, Miranda, André Dias, Jorge Wagner, Richarlyson, Hernanes e Léo Lima.

Se Ricardo Gomes optar por manter a formação treinada no domingo e nesta terça-feira, o zagueiro Renato Silva e o lateral-esquerdo Júnior César, titulares no final da temporada passada, devem ficar na reserva contra a Lusa.