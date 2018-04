Técnico revela dúvida entre Fernandes e Leandro no Botafogo

O técnico Ricardo Gomes aproveitou bem a semana cheia de treinamentos do Botafogo na preparação para o clássico com o Fluminense, domingo, pelas semifinais do Campeonato Carioca, mais ainda não definiu a escalação do seu time. Ele explicou nesta sexta-feira que a principal dúvida está no meio-de-campo. Autor do gol da vitória sobre o Boavista no último fim de semana, o meia Leandro treinou durante toda a semana entre os titulares, mas não está garantido. Recuperado de uma lesão muscular, o volante Fernandes pode ser escalado, mas Ricardo Gomes espera uma definição sobre por quanto tempo poderá aproveitá-lo para definir a escalação do time.

"A dúvida quanto ao Fernandes é de quanto tempo ele pode render. A partir daí vou definir se ele começa jogando ou não. Caso não comece, escalo dois meias ofensivos, com o Leandro começando. Vamos resolver amanhã, mas só vou revelar 45 minutos antes da partida", explicou o treinador. Como realizou campanha pior do que o Fluminense na Taça Guanabara, o Botafogo precisa da vitória sobre o rival para se garantir na decisão do Campeonato Carioca. Ricardo Gomes, porém, pediu inteligência e equilíbrio ao seu time, embora o ataque tenha sido o foco dos treinos da sua equipe nos últimos dias.

"O que treinamos bem durante a semana? A nossa deficiência, que é o último terço do campo. Então precisamos encontrar esse equilíbrio. A obrigação de vencer é nossa, mas não podemos entrar só para atacar contra o Fluminense. Temos a obrigação da vitória, mas precisamos entrar de forma equilibrada", disse.