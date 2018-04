Ricardo Gomes: São Paulo ainda está longe do ideal

Apesar dos 3 a 0 sobre o Rio Claro, Ricardo Gomes não se engana com o atual desempenho do São Paulo. O técnico já vê melhoras na equipe que tropeçou nas duas primeiras rodadas do Campeonato Paulista, mas garante que seus jogadores ainda podem render mais, tanto no estadual, quanto na Copa Libertadores.

"Ainda estamos longe do ideal. Muito longe do ideal. Hoje [sábado], construímos o placar e a vitória foi mais do que merecida", afirmou Ricardo Gomes. "Mas isso é bom. Afinal, estamos apenas na terceira partida da temporada", explicou.

Mesmo com os titulares ainda sem ritmo de jogo, o técnico confirmou o rodízio de jogadores. A dúvida que ainda permanece é quanto ao esquema tático para a partida contra o Paulista, na quinta-feira. Pelo menos desde 2005 atuando com três zagueiros, o time pena a cada tentativa de mudança para o clássico 4-4-2. Contra o Rio Claro, mais uma vez André Dias e Miranda bateram cabeça e o time só esteve mesmo seguro com a entrada de Xandão no segundo tempo.

Nem bem deixou o gramado e o capitão Rogério Ceni saiu em defesa do antigo esquema tático. O goleiro reconheceu a deficiência da equipe quando atua apenas com dois zagueiros, mas não deixou de incentivar seus companheiros.

"É muito mais fácil jogar com três zagueiros do que com uma linha de quatro. Isso é lógico. Os caras do meio-campo se mataram de tanto correr e se chegar uma ou outra peça é muito importante para a gente", disse.

Neste sábado, o clube fechou o empréstimo do zagueiro Alex Silva. Descontente no Hamburgo (ALE), ele acertou sua volta ao Morumbi por empréstimo e fica até julho de 2011.

"Ele [Alex Silva] é mais um que vai nos ajudar bastante. Já conhece o São Paulo, teve grande passagem por aqui e chega para a Libertadores", disse Rogério Ceni. "Aguardamos ainda uma definição de elenco até o limite de definição de inscrição", completou.