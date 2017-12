Ricardo Gomes tem dúvida para escalar Flu A forte chuva e o frio intenso em Porto Alegre levaram o técnico Ricardo Gomes a cancelar o coletivo programado para ajustar os últimos detalhes antes da partida de domingo, contra o Internacional, no Beira-Rio. O técnico disse que o grupo já superou o impacto pela eliminação na Copa do Brasil, na quarta-feira, quando o Fluminense perdeu de goleada (4 a 1) para o Grêmio, no Estádio Olímpico. "Era uma outra competição. Temos de tratar agora do Campeonato Brasileiro", declarou Gomes. Ele tem apenas uma dúvida para escalar a equipe, na lateral-esquerda: não sabe se opta por Júnior César ou Victor Boleta, contratado recentemente ao Vasco.