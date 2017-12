Ricardo Gomes tenta reerguer o Fluminense Um dia após o Fluminense ser eliminado da Copa do Brasil - perdeu por 4 a 1 para o Grêmio, no Olímpico -, o técnico Ricardo Gomes elogiou a atuação da equipe carioca. Tudo para tentar levantar o astral do grupo para o confronto com o Internacional, domingo, no estádio Beira-Rio, pelo Brasileiro. "Tivemos uma boa atuação. Temos de esquecer a Copa do Brasil e nos concentrar apenas no próximo adversário. O time é jovem, mas tem personalidade", afirmou o treinador, que tentou minimizar a crise entre ele e Romário. "Não tem polêmica. Com o Edmundo já acertamos e com o Romário também. Vida que segue. Eles não estão aqui porque estão lesionados." Nesta quinta-feira, o superintendente de futebol do clube, Paulo Angione, estranhou o boato de que Romário poderá rescindir contrato com o Fluminense. "Fiquei surpreso quando vi na imprensa essa possibilidade de ele ir para outro time", afirmou o dirigente, referindo-se a um suposto interesse do Vasco.