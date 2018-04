Ricardo Gomes testa Neilton no ataque do Botafogo para jogo contra o Boavista O técnico Ricardo Gomes comandou nesta quinta-feira, em General Severiano, o primeiro treinamento coletivo no Botafogo para a partida da rodada final da Taça Guanabara, neste domingo, contra o Boavista, em Bacaxá (RJ). A grande novidade foi a entrada de Neilton para fazer a dupla de ataque com Luís Henrique, repetindo o time que jogou o segundo tempo contra o Bangu, no último domingo.