Ricardo Gomes testa opções em treino do São Paulo As ausências do zagueiro Miranda e do volante Richarlyson levaram o técnico Ricardo Gomes a realizar testes na equipe titular do São Paulo, em treinamento realizado em Cotia. Os dois jogadores ficaram fora da atividade, mas não devem ser problema para o jogo contra a Portuguesa, domingo, pela primeira rodada do Campeonato Paulista.