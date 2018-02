Ricardo Gomes usa folga para acertar defesa Acertar o posicionamento da defesa do Fluminense é um dos objetivos do técnico Ricardo Gomes durante a paralisação por duas semanas do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira pela manhã, o treinador conversou com os zagueiros Rodolfo, Zé Carlos, Antônio Carlos e Odvan para apontar os erros de marcação ocorridos no empate do Tricolor com o Criciúma, por 1 a 1, sábado, no Maracanã. "Pela minha experiência, tento orientar os atletas mais jovens. Perdemos a oportunidade de assumir a liderança do campeonato quando sofremos um gol aos 45 minutos do segundo tempo. Temos que recuperar esses pontos e correr atrás de outros", declarou Ricardo Gomes, referindo-se ao gol de empate do time catarinense.