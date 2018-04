Ricardo Gomes valoriza espírito de luta do São Paulo

O técnico Ricardo Gomes preferiu destacar mais o espírito de luta do que qualquer brilhantismo do São Paulo na vitória deste domingo, por 2 a 1, em Recife. "Venceu o melhor, mas o Sport mostrou recuperação, nos trouxe dificuldades, com mais volume de jogo e com oportunidades claras de gol", disse o comandante são-paulino. "De nossa parte, o mais importante é que o time brigou até o último momento, mesmo com um a menos."

Sobre o futuro no Brasileirão, onde o São Paulo consegue incrível ascensão (já são seis vitórias seguidas), o treinador preferiu não fazer previsões. "Agora temos de manter esse ritmo para pensar em algo maior. Ainda não dá para falar em cara de campeão", explicou Ricardo Gomes.

O atacante Washington, que marcou seu 7º gol no Brasileirão, destacou o momento especial do time, mas criticou o recuo excessivo durante o jogo. "No primeiro tempo demos conta do adversário, mas, depois, recuamos muito", comentou o jogador. "Mas valeu porque conseguimos administrar bem. Estamos na briga pelo título e agora precisamos pensar em somar pontos rodada a rodada."