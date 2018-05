Ricardo Gomes vê evolução em nova vitória do Botafogo

"Não achei o Gegê, ele chegou ao Botafogo com 12 anos. Ele fez 22 anos na semana passada. Ele veste a camisa, é tecnicamente bom, claro que nem tudo acontece da melhor forma. Isso aconteceu com o Gegê no ano passado. Esse ano está muito bem, ganhou lugar no time, foi muito bem. Esse jogo firma o Gegê como jogador do Botafogo profissional", afirmou.

A vitória sobre a Portuguesa foi a segunda do Botafogo no Campeonato Carioca, mas Ricardo Gomes destacou que gostou mais dessa atuação do que da anterior, no último sábado, quando o triunfo foi diante do Bangu. "Melhor do que contra o Bangu, um jogo diferente, de ataque contra defesa. Hoje fizemos um segundo tempo bem interessante, com oportunidade nossa e da Portuguesa", disse.

Com 100% de aproveitamento e na liderança do Grupo B, o Botafogo voltará a jogar na próxima quarta-feira, quando vai encarar o Macaé no Estádio de Los Larios, pela terceira rodada.