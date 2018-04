Ricardo Gomes vê melhora no Flamengo O novo técnico do Flamengo assistiu à vitória sobre o Paraná, na última rodada do Brasileiro, e detectou três erros na atuação da equipe: lentidão no toque de bola, a falta de ajuda dos atacantes na marcação e as finalizações ineficazes. Na tentativa de corrigi-los, Ricardo Gomes realizou nesta quinta-feira treino num campo com tamanho reduzido, em Águas de Lindóia, no interior de São Paulo. E gostou do resultado. "Estou animado. Os jogadores estão com mais dinâmica. O time está mais audacioso, sem esquecer de marcar. Não quero jogador apenas tocando a bola para o lado", afirmou Ricardo Gomes. O meia Zinho ainda sente cansaço muscular e, pela segunda vez na semana, foi poupado do treinamento. No entanto, o atleta está otimista quanto à sua participação no confronto contra o São Caetano, domingo, no estádio Anacleto Campanella. Autor de quatro gols em cinco jogos no Campeonato Brasileiro, o atacante Dimba disse ser proveitosa a estadia do Flamengo em Águas de Lindóia. "Abaixei meu peso, estou mais leve. Para quem atua na frente, estar bem fisicamente é fundamental: ajuda na hora de finalizar", declarou.