Ricardo Gomes vence na França A goleada sobre o Mets por 4 a 1, na sexta-feira, deixou o Paris Saint Germain na liderança provisória do Campeonato Francês. Neste sábado, o Bordeaux, do técnico brasileiro Ricardo Gomes, também estreou com vitória - venceu o Olympique de Marselha por 2 a 0, fora de casa -, mas perde no saldo de gols. A primeira rodada será encerrada neste domingo, com Le Mans x Lyon. Os resultados deste sábado: Marseille 0 x 2 Bordeaux, Lille 1 x 0 Rennes, Nancy 0 x 1 Monaco, Nantes 2 x 0 Lens, Nice 1 x 1 Troyes, Saint-Etienne 0 x 0 Ajaccio, Sochaux 0 x 1 Toulouse, Strasbourg 0 x 0 Auxerre.