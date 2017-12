Ricardo Lopes desfalca Lusa em Maceió A Portuguesa terá um desfalque importante para a partida contra o CRB sexta-feira. O meia Ricardo Lopes sofreu uma contusão no tornozelo esquerdo durante a goleada sobre o Avaí por 4 a 1 e os médicos já descartaram sua presença na partida em Maceió. O técnico Heriberto Cunha tem duas opções para a posição: Bruno ou Rodrigo Costa. Outra ausência certa na equipe do Canindé, que treinou neste domingo, é a do zagueiro William, suspenso com o terceiro cartão amarelo. O jogador será substituído por Evaldo. O meia André Luís cumpriu suspensão contra o Avaí e está à disposição da comissão técnica para a viagem ao nordeste. Apesar de jogar fora de casa, Heriberto vai colocar o time no ataque em Maceió. A Portuguesa está na luta para ficar entre os oito classificados para a próxima fase da Série B, mas somou boa parte de seus pontos em empates, e não quer correr riscos de ser eliminada da competição pelo critério de desempate do número de vitórias. O time, no entanto, tem bom saldo de gols (9).