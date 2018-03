Ricardo Lopes festeja marca na Lusa Não é todo dia que um jogador completa 150 partidas no mesmo clube. Para comemorar a façanha, o meia Ricardo Lopes quer a vitória contra o Ceará, nesta sexta-feira, às 20h30, no Canindé. "É difícil alguém ficar tanto tempo num time. Gosto muito da Portuguesa e devo tudo o que tenho ao clube", diz o jogador de 25 anos, que foi contratado em 1997, vindo do XV de Jaú junto com o zagueiro César, hoje no Corinthians. O primeiro torneio de Ricardo Lopes pela Lusa foi a Copa São Paulo de Juniores em 1997. "A equipe não foi bem, mas o técnico Candinho gostou do meu desempenho e passei a treinar com os profissionais", lembra. Ricardo Lopes demorou para se firmar, alternando participações nos juniores, mas aos poucos ganhou confiança e um lugar na equipe principal. Sua versatilidade chamou a atenção dos treinadores, atuando na lateral, no meio-campo e até como zagueiro. Mas a indefinição da real posição o abalou. "Agora estou satisfeito. Jogando como segundo volante, posso render mais." Pela identificação com o clube, Ricardo Lopes foi o que mais sentiu o rebaixamento no Campeonato Brasileiro no ano passado. "Fiquei mais triste pois eu era o capitão do time. Há dois anos o clube vem caindo, mas trabalhamos para levá-lo de volta à Série A." No jogo desta quinta-feira, o técnico Luís Carlos Martins mantém a escalação do time pela terceira vez seguida. "Isso ajuda, pois a equipe deve ganhar conjunto mais rapidamente", acredita.