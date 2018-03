Ricardo Navajas dá razão a Geninho Com um currículo de 54 títulos como técnico de vôlei - estaduais, nacionais e continentais - em 11 anos de Suzano, o corintianíssimo Ricardo Navajas assina embaixo as declarações de Geninho. "Ele tem razão. Tinha que ir pra cima, a torcida tinha que empurrar o tempo inteiro. A equipe não tem chance numa Libertadores se não for assim. Não tem nada que ir para a arquibancada pensando em xingar o próprio time e quebrar o estádio. Tem que empurrar o tempo todo. Libertadores tem de ser encarada como uma guerra." Navajas acha os argentinos mestres nesse assunto. "Você via que não tinha bola perdida para eles (jogadores do River). O cara podia nem estar mais no lance, mas chegava antes. Argentino sabe fazer isso muito bem. A Libertadores demanda massacre e incentivo. É uma competição única, nem Copa do Mundo é como Libertadores." Símbolo de talento e raça na história do basquete brasileiro, e campeã mundial em 1994, a ?rainha? Hortência entende que o comportamento da torcida foi apenas um reflexo do que o time mostrava em campo. "Como é que põe fogo na torcida um time que chuta só uma bola no gol? Isso passa para a arquibancada. Aquele nervosismo todo foi assimilado pela torcida." Na avaliação da empresária, o Corinthians tinha de ter mais cuidado com o aspecto emocional. "Quando chega numa fase dessas, numa semifinal ou numa final, já não é tanto a parte técnica e tática que conta. Como é que pode aquelas expulsões? Ah, vai dizer que o time é jovem?! O Santos também está cheio de jogadores novinhos..."