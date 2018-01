Ricardo Oliveira abre mão do prêmio extra Depois da polêmica surgida com a divulgação da cláusula contratual que dá a Ricardo Oliveira um prêmio extra caso ele seja o artilheiro do campeonato, o centroavante resolveu acabar de vez com o problema: vai mesmo cancelar esse item de seu contrato. Nesta quarta-feira, na reapresentação dos jogadores, ele informou que vai determinar ao seu procurador que entre em contato com os dirigentes para acertar logo a situação. Ricardo Oliveira revelou que não quer causar problemas no grupo e que está muito satisfeito na Vila Belmiro. Seus companheiros de time negam qualquer boicote ao atacante e na partida de quarta-feira contra o El Nacional, o artilheiro foi bastante acionado, tendo marcado um gol e desperdiçado muitas oportunidades.