Ricardo Oliveira acusa o São Paulo O empate entre São Paulo e Santo André provocou muita revolta no Santos, desclassificado do Campeonato Paulista com o resultado deste domingo no Morumbi. O atacante Ricardo Oliveira disse que houve uma armação entre os dois times para prejudicar a equipe santista. ?Não tenho dúvida de que armaram para cima da gente. Foi algo já comentado no meio da semana pelos jogadores do São Paulo. Isso só atrapalha o futebol. Depender dos outros é ruim, principalmente do São Paulo, que é um rival que já foi eliminado pelo Santos. Isso faz mal ao futebol?, disse Ricardo de Oliveira, na noite deste domingo, em entrevista à Rádio Globo. O artilheiro santista comentou que desde a fase final do Campeonato Brasileiro de 2002, quando o Santos eliminou São Paulo, havia uma disposição do time do Morumbi para prejudicar a equipe da Vila Belmiro. ?Houve uma rivalidade muito grande depois do Brasileiro e eles não perderiam uma oportunidade para nos eliminar?, explicou Ricardo Oliveira.