Ricardo Oliveira admite receber por gols Ricardo Oliveira se cansou de ouvir insinuações de que estaria sendo boicotado por Diego e Robinho em razão de uma cláusula em seu contrato que prevê premiação especial por gols marcados e demonstra disposição em renunciar à vantagem. "Se eu sentir que está havendo problema, retiro na hora essa cláusula do meu contrato", prometeu, após o treino desta segunda-feira à tarde, no CT Rei Pelé. "Essa questão não existe e está sendo criada pelas pessoas que insistem em falar no assunto." O atacante se recusa a esclarecer detalhes da cláusula, mas assegura que ela é normal. "Meu contrato na Portuguesa de Desportos incluía prêmio por convocação para a Seleção Brasileira e para o caso de eu ser o artilheiro." O presidente do clube, Marcelo Teixeira, disse, na semana, que é prática comum, quando há diferença entre o que um jogador pede e o que o clube oferece ser incluída esse tipo de cláusula para compor o salário. Ricardo Oliveira também recusa o rótulo de fominha. "Quando surge a oportunidade para eu passar a bola para um companheiro melhor colocado, sempre passo. Esse tipo de comentário me entristece, mas não vai me abalar e nem ao grupo", garante. O artilheiro lembra que entrou no time e vinha fazendo gols em todos os jogos, até ficar sem marcar nas três primeiras partidas do Campeonato Brasileiro. "Isso é porque os adversários estão pegando mais forte. Se Robinho e Diego não me passam mais a bola é porque os dois estão sendo desarmados mais do que antes?. Robinho riu da situação e parece considerar normal a premiação. "Se ele conseguiu, sorte dele." Preto, que vai entrar no time contra o El Nacional, nesta quarta-feira à noite, acha justo o artilheiro ganhar pelos gols que faz, mas faz uma ressalva. "Só que se um ganha, os outros também merecem." Enquanto isso, Leão acabou com as especulações sobre o suposto interesse do Santos pelo lateral-direito Gabriel (filho de Vladimir, ex-Corinthians), do São Paulo, como também parece convencido de que não é possível contratar mais nenhum reforço.