Ricardo Oliveira ameaça deixar o Bétis Irritado com o atraso no pagamento do salário, o atacante Ricardo Oliveira ameaça abandonar o Bétis, da Espanha. ?Há um problema de dinheiro que se não for solucionado, o melhor é ir embora?, disse o jogador, de 25 anos, terceiro melhor artilheiro da última temporada espanhola com 22 gols ?Eu não estou pedindo mais dinheiro, nem aumento de salário. Eu simplesmente quero o que me é de direito?, acrescentou ele. ?Prefiro ir embora se isso não for solucionado, porque eu não quero ficar num lugar onde não tenha alegria nem segurança para trabalhar?, finalizou ele, que por conta de uma contusão não jogou nesta terça-feirana vitória do Betis por 1 a -0 sobre o Mônaco, pela terceira rodada da fase de classificação da Liga dos Campeões.