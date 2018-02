Ricardo Oliveira: campeão com fome de bola Ricardo Oliveira ganhou dois títulos - Campeonato Espanhol e Copa da Uefa - logo em sua primeira temporada no Valencia, mas mesmo assim voltou para o Brasil com uma pontinha de frustração. Acostumado a ser titular absoluto, ele acha que poderia ter sido mais utilizado pelo técnico Rafa Benitez - que acaba de deixar o clube e será substituído pelo italiano Claudio Ranieri, ex-Chelsea. "Participei de 15 partidas e fiz nove gols. O técnico mexia muito no time e eu não tinha uma seqüência. Uma vez fiz três gols num jogo, na rodada seguinte fiquei no banco e na outra não fui nem convocado. Não entendia isso direito, mas nunca arrumei problema com ninguém lá", diz o jogador, que tem 24 anos. Ele espera ter vida nova com a chegada de Ranieri. "Quero jogar mais. As coisas sempre mudam quando chega um técnico e espero que mudem para melhor para o meu lado." Na temporada passada, Ricardo Oliveira sofreu com a fixação de Benitez em fazer um rodízio entre os jogadores e também com o esquema tático. O treinador montava o time com apenas um atacante, o que diminuía ainda mais o seu espaço. Mista, que foi titular na maioria dos jogos do Campeonato Espanhol, fez 19 gols na competição. "Ele aproveitou a chance que teve e fez os gols, mas eu também tenho qualidade para fazer. Tomara que o novo treinador goste de jogar com dois homens na frente." Se no plano individual ele acha que a temporada poderia ter sido melhor, no coletivo ele não tem do que reclamar. O Valencia desbancou o estrelado Real Madrid e de quebra foi campeão da Copa da Uefa - pela primeira vez na história o clube conquistou dois títulos na mesma temporada. Foram seus primeiros títulos como profissional. "Eu gostaria muito de ter sido campeão da Libertadores com o Santos e por isso fui embora triste. Fiquei 40 dias parado antes da final contra o Boca no Morumbi e estava sem ritmo de jogo. Mas tenho muito orgulho de ter feito nove gols na Libertadores e superado o recorde do Pelé numa edição do torneio." Na Espanha, o Valencia trabalhou em silêncio para chegar ao sucesso. "Desde o começo do campeonato a imprensa só falava no Real Madrid, mas quando ganhamos dele no primeiro turno por 2 a 0 em Valencia, num jogo em que fiz um gol, tivemos certeza de que nosso time era bom e podia ser campeão. Viramos o turno na frente, mantivemos a regularidade e ganhamos o título." Houve um momento no segundo turno em que o Valencia estava oito pontos atrás dos "galáticos". Ricardo conta que o Real já era tratado como campeão, mas aos poucos a situação foi mudando. "Quando conseguimos ultrapassá-los, a pressão virou para o nosso lado. Jogávamos sempre com casa cheia, a imprensa ia em peso nos treinos. Mas nosso grupo era muito unido e não perdemos a concentração." Ele tem contrato até 2008 e não pensa em trocar de time tão cedo, por causa da estrutura do Valencia e de sua adaptação à cidade. Seu filho Anthony Richard, de três meses, nasceu lá. "A mãe da Débora foi para lá e deu uma força para a minha mulher. Como eu vivo viajando, essa ajuda foi fundamental." Ricardo Oliveira está passando férias no Brasil e dia 12 de julho se reapresentará para fazer a pré-temporada. O time treinará uma semana em Valencia e depois irá para a Inglaterra e o Japão. Além de jogar mais em seu time, ele sonha com novas chances na Seleção - foi chamado para o amistoso com a Catalunha e fez um gol. "Aquele jogo em Barcelona vai ficar na minha memória, porque fiz meu primeiro gol pela Seleção. Sei que a concorrência é forte, mas vou lutar para voltar. É como me disse o Cafu: o negócio é trabalhar para deixar a cabeça do Parreira um trevo."