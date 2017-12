Ricardo Oliveira classifica o Bétis Com dois gols do brasileiro Ricardo Oliveira, o Bétis empatou por 2 a 2 com o Mônaco, da França, nesta terça-feira, e se classificou para fase principal da Liga dos Campeões da Europa. No jogo de ida, em Sevilha, os espanhóis venceram por 1 a 0. Os gols do Mônaco foram marcados por Gerard e Maoulida. A equipe francesa vai disputar a Copa da Uefa. O Liverpool - atual campeão europeu - perdeu por 1 a 0 para o CSKA Moscou, mas mesmo assim se classificou. O único gol do jogo foi marcado por Iliev. Na partida de ida, o time inglês venceu por 3 a 1 e garantiu a vaga pelo saldo de gols. Outro que garantiu classificação foi o Udinese, da Itália, que derrotou o Sporting, de Portugal, por 3 a 2. No jogo de ida, na casa do adversário, os italianos venceram por 1 a 0. O Thun, da Suíça, avançou ao bater o Malmoe, da Suécia, por 3 a 0. O Rapid Viena passou pelo Lokomotiv Moscou (1 a 0) e o Artmedia eliminou o Partizan Belgrado nos pênaltis (4 a 2) após empate sem gols no tempo regulamentar e na prorrogação.