Ricardo Oliveira confia na recuperação do Zaragoza

O atacante brasileiro Ricardo Oliveira, autor dos dois últimos gols do Zaragoza no empate do fim de semana com o Espanyol, afirmou, nesta segunda-feira, que sua equipe tem "futebol e qualidade" para sair da situação na qual se encontra. "Ontem [domingo] nós demonstramos que somos capazes de jogar com dez jogadores em um bom nível e mostrando um bom futebol. No segundo tempo mostramos personalidade, futebol e que temos como marcar gols", ressaltou o atacante. Ricardo Oliveira, que afirmou que está muito contente, agradeceu a ajuda de seus companheiros e do público pelo apoio demonstrado, e disse que tinha tido sorte para conseguir marcar dois gols no empate em 3 a 3 com o Espanyol, pela 15.ª rodada do Campeonato Espanhol. Ao ser questionado por que não se queixou de sua situação, já que não está jogando com a freqüência que todos acreditavam, o brasileiro afirmou que este não era seu estilo, e que preferia não falar sobre o que acontece fora do campo, mas sim dentro dele. "Acho que esse jeito de ser define o tipo de pessoa que você é. Fui contratado pra ser um bom profissional, treinar bem e ajudar a equipe no que puder, e é o que estou fazendo. Evidentemente não estou contente por estar no banco e gostaria jogar mais, mas vou demonstrar meu grande profissionalismo para melhorar e ajudar a equipe", ressaltou. Ricardo Oliveira desmentiu a existência de um ambiente ruim no vestiário como foi insinuado, e até mesmo que tenha uma relação conturbada com o argentino Diego Milito, depois de uma discussão entre os dois durante uma partida desta temporada. "Todos estão juntos e o que foi falado sobre um ambiente ruim é uma bobagem. Isso são coisas que são ditas quando nem tudo vai bem, mas aqui há um bom relacionamento e todos querem superar a situação na qual a equipe se encontra", afirmou. O Zaragoza ocupa atualmente a décima posição na competição, com 19 pontos.