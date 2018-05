Ricardo Oliveira dá boas-vindas, mas diz não conhecer Rolón

O atacante Maxi Rolón, reforço do ataque do Santos, não é muito conhecido no Brasil. O próprio Ricardo Oliveira, que deverá ser seu companheiro no ataque - desde que o argentino vença a disputa por uma vaga com Paulinho, Marquinhos, Neto Berola e Joel - reconhece que não tem muitas informações sobre o jogador de 21 anos, formado no Barcelona e que rescindiu o contrato com a equipe B do clube catalão. Mas Ricardo Oliveira garante que o jogador será bem-vindo. "É um atleta que eu não conheço, sinceramente. Não sei se vocês (jornalistas) já viram, mas espero que possa nos ajudar e daremos total apoio a ele", disse o atacante.

Ricardo Oliveira foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2015

Além de Ledesma, argentino naturalizado italiano, e de Patito, argentino, o elenco santista ainda conta com o camaronês Joel em sua "legião estrangeira". Ricardo Oliveira afirma que o Santos faz com que os estrangeiros se sintam em casa. "Ele vai ser muito bem-vindo, abraçado pelo elenco. Aqui existe uma família, amizade, respeito. Ano passado veio o Ledesma, a gente abraça, brinca, tem o Patito atualmente. Tantos jogadores estrangeiros que vêm e se sentem em casa", afirmou o atacante em entrevista coletiva nesta quinta-feira.

Rolón chegou ao Santos na última terça-feira ao Santos, fez exames médicos e já começou a realizar trabalhos musculares. Seu contrato vai até o final do ano. Se o Santos quiser estender o vínculo, terá de pagar um valor fixado aos empresários. "Nova etapa no Santos Futebol Clube. Muito obrigado por seu apoio! Agora é trabalhar mais do que nunca", escreveu o jogador em sua conta.

O atacante Maxi Rolón é o novo reforço do Santos

E o número de estrangeiros no Santos ainda pode aumentar. O meia Leonardo Rolón, irmão gêmeo de Maxi, foi oferecido à diretoria santista, que negocia a vinda de mais um estrangeiro. Leonardo foi revelado pelo Vélez Sarsfield, da Argentina, atuou pelo Emelec, do Equador, em 2015, e foi contratado pelo pelo Arsenal de Sarandí no mês passado, em empréstimo até junho de 2017. O jogador de 21 anos é meia de origem, mas atuou como lateral-direito pelo Vélez e pela seleção argentina sub-20.