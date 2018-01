Ricardo Oliveira: decisão sai na 5ª feira O médico Carlos Braga vai fazer nova avaliação em Ricardo Oliveira na quinta-feira, quando o atacante será liberado para os treinos com bola. "Fizemos uma nova ressonância magnética e comparamos com as duas anteriores e constatamos que houve uma cicatrização do ligamento, mas ainda há inflamação". Se treinar bem com bola e não sentir, o centroavante poderá atuar dia 28, conta o Independiente, em Medellin, no segundo confronto pelas semifinais da Libertadores. Nesta terça-feira, a contusão completa 30 dias. Segundo Braga, Ricardo Oliveira apresentou melhora e já foi liberado para fazer exercícios físicos. Foi advertido, no entanto, a evitar movimentos de rotação. De acordo com o médico, o atacante deve readquirir confiança na execução dos movimentos ao poucos, e por conta disso, recomenda cautela. "A partir de agora vamos entrar numa fase delicada do tratamento, que é a preparação física com bola. Se ele não demonstrar mobilidade nos treinos de quinta ou sexta-feira, não estará em condições de jogar dia 18".