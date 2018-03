Ricardo Oliveira deve ficar fora 45 dias O centroavante Ricardo Oliveira vai ficar entre quatro e seis semanas afastado do treinamento com bola. A previsão é do médico Carlos Braga, com base no exame e na ressonância magnética realizados nesta segunda-feira. O diagnóstico inicial de Braga, feito logo após o jogo de sábado contra o Cruzeiro, foi confirmado: Ricardo Oliveira sofre lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo e não será necessária intervenção cirúrgica. "Não houve lesão de menisco, de cartilagem e ligamento cruzado", disse o médico, aliviado. O tratamento prevê trabalho na primeira semana para tirar a dor, iniciando em seguida cuidados para fortalecer os músculos do atacante. "Ele fez um esforço e o ligamento cedeu", revelou Braga, que tem esperança de ver Ricardo Oliveira treinando com bola dentro de quatro semanas. Caso o jogador fique afastado por todo esse período, ele ficará fora das quartas-de-final da Copa Libertadores da América e, se o Santos avançar na competição, também das semifinais.