Ricardo Oliveira deve ir para o Valencia Um mistério. Assim pode ser definida a transferência do atacante Ricardo Oliveira para o futebol espanhol. Os problemas começam quando o assunto é o clube que Ricardo Oliveira defenderá. O Valencia surge agora como o mais forte candidato. O vice-presidente do Santos, Norberto Moreira da Silva, disse, ainda na terça-feira, ao comunicar que o jogador estava sendo negociado, que não podia divulgar seu destino. ?Eles (o clube) pediram para manter sigilo." Na verdade, essa solicitação foi do jogador, conforme explicou nesta terça o gerente de Futebol santista, Francisco Lopes. Não há explicação para esta postura. As especulações em torno do negócio apontavam para o Real Bétis, de Sevilha. O presidente Marcelo Teixeira deu uma guinada de direção e indicou o Valencia como o clube que contará com Ricardo Oliveira. No site do Valencia, o nome de Ricardo aparece ao lado da palavra ?interesse". Francisco Lopes recebeu um telefonema de um jornalista espanhol. ?Ele me contou que o Ricardo Oliveira está em Valencia, no clube." O negócio seria fechado em torno de US$ 3 milhões. Com relação ao suposto interesse do Mallorca por Nenê, o dirigente desconhece o assunto. Reforço - O prazo de inscrição para o segundo turno do Campeonato Brasileiro se encerra nesta quarta-feira às 19 horas. O Santos corre atrás de um centroavante para a vaga de Ricardo Oliveira, e uma contratação está cada vez mais distante. Foram contatados Lima (quando estava no Coritiba), Itamar (ex-Palmeiras), Alex Alves (se transferiu para o Cruzeiro) e Diniz (Mogi-Mirim). ?Não conseguimos nada, e pelo jeito, não conseguiremos", lamentou Francisco Lopes. ?O Santos não tem dinheiro para fazer grandes negócios."