Ricardo Oliveira diz que agora está pronto Tudo o que o Santos precisa na quarta-feira são gols e o homem que foi contratado para fazer essa função diz que só agora está realmente pronto. Depois de 38 dias sem jogar e outras duas partidas sem fazer gols, nem brilhar, Ricardo Oliveira avisa que apenas na decisão da Libertadores, contra o Boca Juniors, é que estará 100% bem para entrar em campo. Contratado no começo do ano em uma polêmica transação com a Portuguesa, Ricardo Oliveira chegou aos Santos fazendo muitos gols. Foram sete em seis partidas pelo Campeonato Paulista e outros nove em jogos pela Libertadores. Até que sofreu uma contusão no joelho em confronto com o Cruzeiro, dia 10 de maio, e ficou mais de cinco semanas sem jogar. Voltou contra o Independiente, em Medellín, e jogou contra o Boca em La Bombonera, mas não marcou em nenhum dos dois. Carlos Braga, médico do Santos, já havia dito que sentiu que Ricardo Oliveira estava com medo de entrar em divididas mais fortes nas duas últimas partidas. E hoje o próprio jogador confirmou. "É verdade. Devido a algumas dores que eu estava sentindo, você não se sente tão confiante para algumas divididas mais fortes. Agora estou pronto fisicamente e psicologicamente para jogar", garantiu. Ricardo Oliveira contou que não estava sentindo o problema no joelho quando disputou a partida em Medellín. Tanto que acertou uma bola no travessão em um chute de fora da área, em um dos melhores ataques do Santos naquele jogo, pela semifinal da Libertadores. Mas o atacante acha que o esforço naquela partida foi mais do que ele poderia suportar. "Eu estava vindo de 38 dias parado, praticamente sem treinar. E joguei os 90 minutos. Aí as dores voltaram a aparecer. Aquela partida em Medellín foi complicada. Eles sabiam que eu vinha de contusão e logo no começo do jogo já foram dividindo forte e me empurrando, tentando me tirar do jogo. Aí, voltei a sentir as dores. Mas hoje me sinto bem até mesmo tecnicamente, mais confiante", revelou. Ricardo Oliveira sabe que são dele os gols que a torcida santista espera gritar quarta no Morumbi. Seus lances decisivos eram uma constante no início da Libertadores. Com ele em campo, o Santos fez 22 gols em oito partidas, média de 2,75 por jogo. Nas partidas em que não atuou e nas seguintes à contusão, a média caiu para 1,2 (seis gols em cinco jogos). Ele tem certeza de que será um jogo tenso, com os torcedores pensando em gols desde o primeiro momento. Mas Ricardo Oliveira acha que a palavra chave será paciência. E afasta logo de cara a idéia de que o Santos tem um prazo para fazer o primeiro gol. Quinze minutos? Primeiro tempo? Para ele, isso não existe. "O que nós precisamos é fazer os gols. Não é necessário que seja no começo do jogo. Estamos preparados para fazer, mas precisamos controlar nossa ansiedade. Ela pode atrapalhar muito." Para Ricardo Oliveira, a chave da vitória pode estar em uma marcação forte na saída de bola adversária e no ?futebol-moleque? que marcou o Santos nos últimos meses. "Não podemos sair desesperados pensando no gol. Temos que ser ousados, mas ao mesmo tempo ter humildade para marcar muito bem o Boca Juniors, que é uma equipe muito forte", advertiu o atacante.