Ricardo Oliveira diz que Gabriel pode jogar em qualquer time do mundo

Experiente, com passagens por grandes clubes do Brasil e do exterior e seleção brasileira, Ricardo Oliveira sabe bem o que Gabriel está passando. Cobiçado por vários times da Europa, o atacante do Santos promete decidir seu futuro nos próximos dias. Oliveira, porém, prefere não dar opinião sobre o futuro do companheiro, mas acredita que ele poderá se dar bem independente do time que fechar com ele.

“É uma decisão particular e eu não entro nisso. Envolve muitas coisas e não só dinheiro. É algo pessoal. Juventus é um grande do futebol mundial, clube mais vencedor da Itália e é isso que posso falar. Ele é muito talentoso e acho que jogaria em qualquer lugar do mundo pelo potencial e qualidade que tem”, disse o atacante.

Gabriel recebeu uma proposta de 20 milhões de euros (R$ 72,5 milhões), mas um acordo no contrato, faz com que, embora o atacante tenha 40% de seus direitos econômicos, teria direito a receber apenas 2 milhões de euros (R$ 7,2 milhões), algo que a família do jogador não concorda.