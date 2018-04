Ricardo Oliveira diz que jogo com o Corinthians 'vale seis pontos'

Mesmo com o Campeonato Brasileiro ainda em seu início, o atacante Ricardo Oliveira tratou o duelo diante do Corinthians, neste domingo, como uma decisão para o Atlético-MG. Mais do que posições na tabela, o veterano de 37 anos considerou que um triunfo sobre o atual campeão no Independência pode dar o ânimo necessário para o time mineiro deslanchar.

"Esse jogo é muito importante porque é o atual campeão e, se ganharmos, além de um golpe de autoridade, vencendo um time como o Corinthians, a gente soma seis pontos e começa a chegar ao lugar onde a gente quer estar na tabela. O Campeonato Brasileiro é sempre muito difícil, nossa sequência é assim e estamos nos preparando muito bem para esse jogo", declarou nesta quinta-feira.

Mas Ricardo Oliveira sabe que a tarefa não será fácil. O Atlético-MG encara o atual campeão brasileiro e bi estadual, que está em alta no campeonato depois de vencer as duas primeiras partidas. Por isso, o atacante pediu bastante atenção aos seus companheiros.

"Vamos pegar um time muito bem organizado e que está formado há algum tempo, com jogadores que se conhecem muito bem. Vamos precisar ser bem estratégicos e firmes diante de um time que a gente sabe que também é firme e junta bem as suas linhas. Vamos precisar ter muito cuidado para não proporcionar a eles o que gostam de fazer. Estamos nos preparando de forma bem controlada e organizada", afirmou.

O jogador foi o destaque do triunfo sobre o Vitória na última rodada, com um gol e uma assistência, e dividiu os méritos com os colegas. "Fico grato e feliz por estar contribuindo com gols, com assistências. Já falei da importância dos meus companheiros nessa minha adaptação. Os gols saem porque existe um coletivo que trabalha para isso e fico feliz por ajuda-los dentro de campo."

Nesta quinta, o Atlético-MG deu sequência à preparação para a partida com um treino fechado na Cidade do Galo. O lateral Emerson, oficializado como reforço do clube, realizou seu primeiro trabalho ao lado dos novos companheiros.