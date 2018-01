Ricardo Oliveira é novo ídolo na Vila Ricardo Oliveira disputou apenas oito jogos com a camisa do Santos e já marcou dez gols. A condição de artilheiro, em sua opinião, ainda não o coloca no status de ídolo da torcida. ?O torcedor está aprendendo a gostar de mim, e espero continuar marcando, conseguindo as vitórias?, comentou. O sucesso, que chegou rapidamente, não o surpreendeu. ?Pode ter surpreendido muita gente, mas a mim não, pela maneira com que fui recebido aqui no Santos.? Leia mais no O Estado de S. Paulo