Ricardo Oliveira encanta Leão Leão não consegue esconder a sua admiração por Ricardo Oliveira, o novo artilheiro santista, que já fez 13 gols na temporada. Nos treinos, o técnico dedica atenção especial ao atacante que abandonou a Portuguesa. Ontem cedo, trabalhou separadamente com o centroavante, Diego, Robinho e Alex, no campo 3, enquanto os demais jogadores treinavam no campo 2, sob o comando do auxiliar Pedrinho. Leão aproveita a sua condição de ex-goleiro para dar dicas de colocação ao quarteto, para que tenham mais eficiência nas finalizações. "É impressionante a vontade de fazer gol que ele (Ricardo Oliveira) tem", elogia Leão. Leia mais no Jornal da Tarde