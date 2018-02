Ricardo Oliveira esperava uma chance A convocação para a disputa da Copa América era a oportunidade que Ricardo Oliveira esperava. O atacante acha que, agora, terá tempo de provar ao técnico Carlos Alberto Parreira que tem condições de ser lembrado nas próximas listas para as Eliminatórias Sul-Americanas à Copa do Mundo de 2006. "É uma competição muito importante e a chance que eu sempre quis para ter a tranqüilidade e poder mostrar meu potencial, provar que tenho condições para ser titular", diz o atacante, que terá de disputar uma vaga com Luís Fabiano, Adriano e Vágner Love. Ricardo Oliveira havia sido convocado apenas duas vezes para a Seleção Brasileira. Em 2002, quando ainda estava na Portuguesa, foi chamado por Zagallo para o amistoso comemorativo contra a Coréia do Sul. Não teve a oportunidade de jogar. Foi lembrado por Parreira para o amistoso contra a Catalunha, no final do mês passado. Jogou o segundo tempo inteiro ao lado de Adriano e marcou o seu primeiro gol pelo Brasil. O entusiasmo de Ricardo Oliveira tem um motivo especial. Bons jogos e gols pela Seleção podem fazer com que ele ganhe reconhecimento no Valencia. Em sua primeira temporada na Europa, o atacante foi pouco aproveitado pelo técnico Rafa Benítez. Agora, com a chegada do italiano Cláudio Ranieri, ele espera ter mais espaço para se fixar como titular. "Jogar em um grande clube como o Valencia, que foi campeão espanhol e da Copa da Uefa, e ser reconhecido em toda a Europa é tudo que um brasileiro pode desejar. Vou fazer muitos gols na Copa América", prevê. Ao contrário de Ricardo Oliveira, o meia Alex recebeu a notícia com tranqüilidade: "Pelas conversas que o Parreira teve comigo na França, na Espanha e no período dos dois últimos jogos pelas Eliminatórias, ele deu a entender que me chamaria". Alex tem experiência em Copa América. Foi campeão em 1999, no Paraguai, e participou da campanha decepcionante em 2001, na Colômbia. "Temos que ter uma boa preparação, se quisermos conquistar esse título. Em 1999, passamos 12 dias em Foz do Iguaçu e fizemos uma boa competição. Em 2001, tudo foi muito complicado. Alguns jogadores desistiram de jogar por causa do medo na Colômbia e acabamos ficando sem tempo para treinar", lembrou o meia do Fenerbahce, da Turquia. A convocação foi surpresa para Gustavo Nery, do São Paulo, e Gilberto, do São Caetano. Os dois vão brigar por vaga na lateral esquerda.