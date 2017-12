Ricardo Oliveira está fora da Copa O atacante brasileiro Ricardo Oliveira - que sofreu uma grave contusão no joelho direito no dia 1º de novembro, na partida contra o Chelsea, pela Liga dos Campeões da Europa - terá mesmo de passar por uma cirurgia. O anúncio foi feito nesta terça-feira pela diretoria do Bétis. O jogador deverá ficar fora dos gramados por pelo menos seis meses e com isso, vai perder a Copa do Mundo de 2006. Ricardo vinha sendo convocado por Carlos Alberto Parreira sistematicamente e era nome forte para o Mundial da Alemanha. O atacante foi submetido nesta terça-feira a um exame de ressonância magnética e ficou constatado rompimento do ligamento cruzado anterior. O ligamento externo também sofreu danos. A cirurgia ainda não está marcada, mas deverá ser realizada no final desta semana ou no começo da próxima. Os médicos tentaram um tratamento convencional. No dia seguinte à contusão - quando foi diagnosticada uma fratura óssea no joelho - o jogador teve a região imobilizada e deveria ficar pelo menos 1 mês e meio sem apoiar o pé no chão. Nos exames que se seguiram, no entanto, os médicos entenderam que seria melhor partir para a cirúrgica. Ricardo Oliveira integrou a Seleção Brasileira que co nquistou a Copa América, no Peru, em 2004 e a Copa das Confederações, na Alemanha, este ano.