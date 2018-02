Ricardo Oliveira faz sucesso na Vila Foram 12 gols em 11 partidas e o atacante Ricardo Oliveira vai se revelando como a contratação que deu certo na Vila Belmiro. O artilheiro só não marcou em uma partida, no empate sem gols contra o El Nacional e acha que continuar marcando é uma obrigação. "Tenho essa responsabilidade em cima de mim, porque a torcida sempre vai cobrar os gols do centroavante. ? Ricardo Oliveira divide com os companheiros essa boa fase. "Esse grupo é jovem e diferenciado, com uma técnica muito grande." Ele entende que houve uma boa assimilação ao esquema do técnico Leão e, por isso, "os gols têm saído". Outro resultado desse entrosamento, na opinião do jogador, é que "está ficando cada vez mais difícil marcar o time do Santos e isso facilita o nosso trabalho". O artilheiro espera marcar novamente na terça-feira e entende que o 12 de Octubre vai abrir espaços, pois só uma vitória interessa ao time paraguaio. "Eles virão com tudo e, com certeza, darão oportunidade aos nossos contra-ataques". O jogador considera que é preciso suportar a pressão do adversário. "Teremos de ser inteligentes: vamos marcar bem, mas seremos velozes nos contra-ataques, utilizando os espaços que eles irão abrir. "