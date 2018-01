Ricardo Oliveira faz teste com bola Está previsto para esta quinta-feira o primeiro teste de Ricardo Oliveira com bola, quando será liberado para chutar com força. Mesmo que não sinta dores, o atacante do Santos não jogará domingo contra o São Caetano, pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Emerson Leão realiza coletivo à tarde, em que definirá o time, que pode ser bem diferente do que ganhou do Guarani, no último sábado. O treinador tem muitas dúvidas. Estuda três opções para a lateral-direita: Wellington, Reginaldo Araújo ou Elano. Ainda não definiu se arma o time com dois ou três zagueiros e analisa entre quatro jogadores, a melhor opção para o ataque: Fabiano, Nenê, Douglas ou William. O jogo entre Santos e São Caetano será realizado na Vila Belmiro, no domingo, às 16 horas. A equipe santista lidera o campeonato ao lado do Cruzeiro, com 24 pontos. O São Caetano é o 10º, com 18.