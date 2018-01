Ricardo Oliveira faz teste na quinta-feira O atacante Ricardo Oliveira, do Santos, correu em campo e brincou com a bola, nesta terça-feira, enquanto seus companheiros treinavam fundamentos. Ele completou um mês de sua contusão e aguarda com ansiedade os testes previstos para quinta e sexta-feira. Para o artilheiro, seu maior desafio é justamente o chute a gol, o lance mais corriqueiro de sua carreira. ?Já bati bola, mas a preocupação é com o chute e esse é o teste que farei para saber se poderei estar à disposição do treinador para o jogo contra o Independiente." Mas Ricardo Oliveira demonstrava confiança. ?Estou bem confiante e espero jogar", disse ele, revelando que não sente dores na maioria dos exercícios que realiza. ?Só na terça-feira que fiz um esforço mais forte e senti dor", disse ele, esclarecendo que nesta terça-feira não forçou o joelho, fazendo um trabalho de reforço. ?Estou treinando fisicamente, sem forçar o arranque e aguardo o momento de realizar o treino com bola e fazer as finalizações." O atacante não esconde que tem alguns receios. ?A gente fica com um pouco de medo de bater na bola, mas essa preocupação é normal", disse ele, depois de conversar com médico e fisioterapeuta do clube. ?Eles me disseram que é assim mesmo até ter novamente a confiança de chutar a bola sem preocupação." Se dependesse de sua vontade, já estaria jogando. ?Mas o tratamento é sério e tem de ser assim, pois o mais importante é a recuperação". Por isso, e motivado com a possibilidade de manter a artilharia da Copa Libertadores, Ricardo Oliveira só pensa nos testes de quinta e sexta-feira, "para poder estar à disposição do treinador".