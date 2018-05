Ricardo Oliveira faz tratamento no joelho durante a folga

Mesmo em um dia de folga do elenco, o atacante Ricardo Oliveira foi ao CT Rei Pelé na manhã desta segunda-feira para realizar tratamento no joelho direito. No domingo, ele sentiu dores no local durante o intervalo da derrota do Santos por 2 a 0 para o RB Brasil, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, e acabou substituído. O atacante teve atuação apagada e desperdiçou apenas uma chance. Joel entrou em seu lugar.

Nesta segunda-feira, o centroavante foi ao centro de treinamento para dar continuidade ao trabalho e realizar o exame de imagem – o resultado sai nesta terça-feira, quando os jogadores santistas se reapresentam.

Na semana passada, o atacante esteve perto de se transferir para o Beijing Guoan, da China. O atacante aprovou a proposta e chegou a oferecer o repasse de 6 milhões de euros dos seus próprios vencimentos para o Santos. O clube, no entanto, pediu 8 milhões de euros. O presidente Modesto Roma Junior afirmou que o negócio era por empréstimo e que não vantajoso para o Santos.

No domingo, Ricardo Oliveira completou 100 jogos com a camisa do Santos e recebeu uma homenagem dos companheiros. No vestiário, todos usaram máscaras do camisa 9.