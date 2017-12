Ricardo Oliveira fica no Bétis Não demorou nem um dia a crise de relacionamento entre o atacante brasileiro Ricardo Oliveira e a diretoria do Bétis. Depois de uma reunião com o presidente do clube, Manuel Ruiz de Lopera, nesta quinta-feira, o jogador recuou da intenção de deixar o clube. Ontem o artilheiro chegou a ameaçar abandonar o Bétis caso um ?problema financeiro? não fosse solucionado. "Ontem disse que era um problema que podia ser resolvido com facilidade pela minha parte e pela parte do Bétis, e assim aconteceu", comentou o atacante. Ricardo Oliveira não deu detalhes sobre o problema e limitou-se a dizer que o impasse estava em "uma cláusula do contrato que foi assinado". O brasileiro, no entanto, fez questão de dizer que não pediu "mais dinheiro nem um aumento de salário" ao Bétis. Ele garantiu também que o salário estava sendo pago "pontualmente", pelo clube. "Não me arrependo do que disse ontem porque acredito que só divulguei algo para que fosse resolvido", argumentou. O jogador explicou que não jogou na terça-feira contra o Mônaco, pela terceira fase preliminar da Liga dos Campeões, porque "estava com dor no tornozelo, mas isso não teve nada a ver com este problema". O atacante se colocou à disposição de Lorenzo Serra Ferrer, técnico da equipe, para jogar no sábado contra o Barcelona pela Supercopa. "Melhoro a cada dia, e o médico disse que é uma torção normal", ressaltou o jogador.