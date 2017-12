Ricardo Oliveira foi operado no Rio O atacante Ricardo Oliveira foi operado do joelho direito nesta quarta-feira de manhã no Rio. A cirurgia foi comandada por José Luiz Runco, médico da Seleção Brasileira. Ele sofreu ruptura dos ligamentos cruzados defendendo o Betis numa partida contra o Chelsea pela Copa dos Campeões e a previsão é de que ficará pelo menos seis meses em recuperação, o que torna muito remota a possibilidade de poder disputar a Copa do Mundo. ?O Ricardo está consciente de que a lesão é grave e colocou a Copa em segundo plano. Sua prioridade é se recuperar bem para poder retomar normalmente a carreira?, disse Runco. O jogador vinha sendo convocado regularmente por Parreira e tinha grande chance de ir ao Mundial. Segundo o treinador da Seleção, Nilmar e Fred são os favoritos na briga pela vaga que se abriu.