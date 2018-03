Ricardo Oliveira garante o Betis O atacante brasileiro Ricardo Oliveira marcou os dois gols da vitória de 2 a 1 do Betis sobre o Atlético de Madri, neste domingo na capital espanhola. Com o resultado, o Betis passou a somar 58 pontos no Campeonato Espanhol, mantendo-se firme na luta por uma vaga para a Liga dos Campeões Europeus. Ricardo Oliveira tem 21 gols, 3 a menos que o líder da artilharia, Eto?o, do Barcelona. Com 20 gols estão Ronaldo, do Real Madrid, e Forlan, do Villarreal. Outro brasileiro a marcar na rodada foi o atacante Fernando Baiano, na vitória do Málaga sobre o Real Sociedad por 3 a 1, em San Sebastian. Os outros resultados deste domingo foram os seguintes: Villarreal 1 x Albacete 0, Racing Santander 2 x Getafe 1, Zaragoza 2 x Deportivo La Coruña 2, Mallorca 4 x Athletic Bilbao 3 e Numancia 2 x Osasuña 2. Ainda neste domingo vai ser disputado o jogo entre o Espanyol e o Valencia, em Barcelona.