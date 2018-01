Ricardo Oliveira garante vitória do Betis Com um gol de pênalti, o brasileiro Ricardo Oliveira foi o responsável pela vitória do Betis sobre o Osasuña, neste sábado, em Sevilha, em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Espanhol. Foi o primeiro triunfo do time na temporada. Também neste sábado, o Deportivo La Coruña bateu o Atletico de Madri por 1 a 0, gol de Capdevilla. Assim, o time da Galícia chegou aos quatro pontos, contra um do rival. A rodada será completada neste domingo com os seguintes jogos: Villarreal x Sevilla, Racing Santander x Cadiz, Getafe x Athletic Bilbao, Real Sociedad x Alavés, Barcelona x Mallorca, Malaga x Espanyol e Zaragoza x Valencia.