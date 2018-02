Ricardo Oliveira: julgamento adiado A audiência de julgamento do processo entre a Portuguesa o atacante Ricardo Oliveira agendada para esta terça-feira, foi adiada por iniciativa da juíza Maria Fernanda Queiroz da Silveira, da 15ª Vara do Trabalho, de São Paulo. O adiamento beneficiou o Santos, que seria impedido de escalar o jogador para a partida desta quarta-feira, contra o El Nacional do Equador, pela Copa Libertadores da América, na hipótese de uma decisão favorável à Portuguesa. Alegando estar três meses sem receber salários, o artilheiro foi à Justiça e rescindiu seu contrato com a Lusa. Logo em seguida, acertou a transferência para o Santos, mas a Lusa recorreu. Uma nova audiência deverá ser marcada nos próximos dias.