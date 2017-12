Ricardo Oliveira: Justiça favorece Lusa O desembargador Antonio Saldanha Palheiro, do Tribunal de Justiça do Rio, concedeu liminar à Portuguesa de Desportos e suspendeu o processo de transferência do atacante Ricardo Oliveira para o Valencia, da Espanha. O atleta vinha atuando pelo Santos no Campeonato Brasileiro. Pelo despacho de Palheiro, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) está impedida de enviar a documentação do jogador para a Fifa. A medida poderá ser revogada somente após apreciação da Justiça do Rio - o processo será distribuído para alguma Câmara Cível do tribunal carioca. "Impeço a expedição do certificado de transferência internacional até que ocorra a análise da presente decisão pelo relator a quem couber o processo por força da livre distribuição", relatou o desembargador. A Portuguesa alega que Ricardo Oliveira teria contrato com o clube até o final de 2003. Por força de uma decisão judicial, após reclamação por salários atrasados, o atleta conseguiu jogar no Santos na atual temporada. A Lusa tentou sem êxito uma primeira liminar na 4ª Vara Cível da Barra da Tijuca. Depois, no fim de semana, recorreu ao Tribunal de Justiça e obteve do desembargador de plantão a concessão do documento. Não há prazo fixado para a apreciação do mérito.