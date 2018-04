Ricardo Oliveira lamenta falta de eficiência do ataque do Santos

O duelo entre Santos e Fluminense terminou empatado sem gols nesta segunda-feira, no estádio do Pacaembu, em São Paulo, e o que pouco se viu em campo foram boas jogadas de ataque. De perigo mesmo só um chute na trave do clube carioca no início do segundo tempo.

Para o centroavante santista Ricardo Oliveira, o time criou chances, mas esbarrou na falta de pontaria nas finalizações. "Não dá pra dizer que faltou entrosamento. Nós criamos oportunidades no jogo, acho que não fomos eficientes para marcar o gol, mas tivemos no primeiro tempo pelo menos umas três bolas para matar o jogo e não fizemos. No segundo tempo não criamos ocasiões de gols e acabamos não conseguindo a vitória", afirmou em entrevista ao SporTV ainda no gramado.

O lateral-esquerdo Zeca também comentou sobre as oportunidades perdidas e lamentou as ausências de alguns titulares - como o zagueiro David Braz, o volante Renato e o atacante colombiano Jonathan Copete.

"Tivemos mais oportunidades de marcar, tocamos bastante a bola. O Fluminense tem um time rápido, moleques que correm e sabem marcar. Queríamos ter saído com a vitória, não o empate. Os jogadores ficaram descansando por causa do cansaço, jogos, mas vamos dar graças a Deus pelo ponto", disse Zeca.