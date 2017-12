Ricardo Oliveira: Lusa obtém liminar A Portuguesa conseguiu uma vitória na briga judicial contra o Santos pelos direitos sobre a venda do centroavante Ricardo Oliveira. O clube anunciou nesta segunda-feira que conseguiu uma liminar que bloqueia os valores que o Santos receberia da negociação do atacante com o Valencia ?ou qualquer que seja o clube comprador da Espanha ou de outro país?. Com a decisão, o dinheiro que seria pago ao Santos terá de ser depositado em juízo até que haja a decisão final da ação trabalhista, que no momento corre em Primeira Instância, na 15ª Vara do Trabalho em São Paulo. A partir de agora, a Portuguesa vai encaminhar uma representação à Fifa informando sobre a decisão e pedindo que a transferência seja suspensa.