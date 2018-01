Ricardo Oliveira marca 3 e Valencia goleia O Valencia reassumiu a liderança do Campeonato Espanhol após golear neste sábado o Malaga por 6 a 1. O destaque da partida foi o atacante brasileiro Ricardo Oliveira, com três gols marcados. Mista, Marchena e Albelda fizeram os demais, enquanto Salva garantiu o de honra. Com o resultado, a equipe chegou aos 47 pontos, um a mais que o Real Madrid, que neste domingo enfrenta o Valladolid. O Malaga continua com 26 pontos e acumula a sua quinta derrota consecutiva.