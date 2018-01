Ricardo Oliveira marca: Betis campeão O atacante brasileiro Ricardo Oliveira contribuiu decisivamente para a festa do Betis, que conquistou o título da Copa do Rei, neste sábado, em Madri: ele marcou um dos gols da vitória por 2 a 1 sobre o Osasuña, na final da Copa do Rei. Mas o time de Sevilha precisou de 120 minutos para comemorar. No tempo normal, houve empate por 1 a 1. Esta foi a segunda vez que o Betis conquista o título da Copa. O gol do Betis aconteceu aos 32 minutos do segundo tempo, marcado por Ricardo Oliveira, aproveitando uma indecisão da zaga adversária. Mas, a sete minutos do final, o australiano Aloisi empatou. O gol do título saiu a cinco minutos do final da prorrogação, marcado por Dani, depois de receber passe de Ricardo Oliveira. Ricardo Oliveira participou da decisão por ter sido liberado pelo técnico da Seleção Brasileira, Carlos Alberto Parreira. Depois do jogo, ele tinha embarque previsto para Leverkusen, Alemanha, onde a equipe está concentrada para a disputa da Copa das Confederações.